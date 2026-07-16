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Аргентина отыгралась в концовке матча с Англией

Сборная Аргентины восстановила равновесие в полуфинальном матче чемпионата мира - 2026 против Англии.
Фото: ФИФА
На 86-й минуте полузащитник Энцо Фернандес мощным дальним ударом отправил мяч в сетку и сделал счёт 1:1.

Встреча близится к завершению при ничейном результате. Победитель полуфинала встретится в финале чемпионата мира со сборной Испании, а проигравшая команда сыграет с Францией в матче за третье место.

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