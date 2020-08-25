"Сегодня было принято решение, что Черышев не приедет. Два дня назад он после травмы уже тренировался, но я попросил еще раз сделать МРТ. Сегодня утром Денис сам мне позвонил: у него не до конца зажила травма. Решили не выдергивать", - цитирует Черчесова Sport24.
Напомним, что Черышев получил травму приводящей мышцы бедра в середине июля, из-за чего пропустил концовку сезона чемпионата Испании и решающие матчи Лиги Европы.
3 сентября сборная России проведёт домашний матч против команды Сербии на "ВТБ-Арене" в Москве. Второй матч россиян состоится на выезде против Венгрии 6 сентября.
Черчесов сообщил, почему Черышев не получил вызов в сборную России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отсутствие полузащитника Дениса Черышева в заявке национальной команды на матчи Лиги наций.
Фото: ФК "Валенсия"
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