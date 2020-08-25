"После их последнего матча прошел месяц, они были в хорошем состоянии. Они постоянно тренируются. Сейчас разговаривал с Нойштедтером, он будет тренироваться с командой для поддержания формы. Есть определенная поддержка в их адрес. Мы решили остановиться на тех, кого знаем", - цитирует Черчесова "Спорт - РИА Новости".
Напомним, что Нойштедтер и Кузяев находятся в статусе свободных агентов. Последними командами футболистов были "Динамо" и "Зенит" соответственно.
Черчесов прокомментировал вызов в сборную Нойштедтера и Кузяева, находящихся без клубов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему предпочёл вызвать в национальную команду Нойштедтера и Кузяева, которые на данный момент находятся без клубов.
Фото: сборная России
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