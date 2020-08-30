В национальной команде они заменят форварда "Арсенала" Евгения Луценко и хавбека "Монако" Александра Головина, получивших травмы в недавних матчах за свои клубы.
У Головина сегодня диагностировали надрыв задней поверхности бедра. По прогнозам, россиянин пропустит около 4-х недель.
Сборная России в рамках Лиги наций проведёт 2 матча - 3 сентября в Москве против команды Сербии и 6 августа в Будапеште с командой Венгрии.
Источник: телеграм-канал сборной России
Соболев и Фомин вызваны в сборную России вместо травмированных Луценко и Головина
Нападающий "Спартака" Александр Соболев и полузащитник "Динамо" Даниил Фомин получили вызов в сборную России на матчи Лиги наций.
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