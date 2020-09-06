"В эпизоде с первым пропущенным мячом Семенов просто думал уже о матчах чемпионата России. Побежал бы за мячом, и ничего бы не случилось. А так просто прилег на диванчик полежать. Когда пропускали второй мяч, Семенов просто смотрел футбол, а Николич выбежал из-за его спины", - приводит слова Быстрова "Матч ТВ".
Матч закончился победой сборной России со счетом 3:2. Напомним, что по ходу матча россияне выигрывали с разницей в 3 мяча, но сборная Венгрии сумела дважды сократить отставание в счете.
Быстров - о первом пропущенном мяче от венгров: Семенов прилег на диванчик и думал уже о матчах РПЛ
Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров раскритиковал игру защитника Семенова в матче сборной России против Венгрии в рамках Лиги наций.
Фото: ФК "Ахмат"
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