Гиггз: Роналду побьет мировой рекорд. Он лучший профессионал, с кем я когда-либо играл

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед", а ныне главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал превышение отметки в 100 голов за сборную нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду

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- Думаю, Криштиану побьет этот рекорд. Я играл за лучший клуб до 40 лет и допускаю, что Роналду тоже будет играть до 40. Для этого ему нужно быть в подходящем клубе. Он следит за собой, правильно питается, правильно отдыхает и живет ради футбола. Он лучший профессионал, с кем я когда-либо играл.



Я видел его в начале его карьеры, и невозможно было предвидеть, что он забьет такое количество голов, - цитирует Гиггза Daily Mail.



Напомним, в матче со сборной Швеции в рамках 2-го тура Лиги наций Роналду оформил дубль, забив 100-й и 101-й гол за национальную команду. Первым 100 голов за сборную забил иранский футболист Али Даеи. Он является рекордсменом по количеству мячей за сборную - 109. Чтобы обновить рекорд, португальцу нужно забить еще 8 голов.



В данный момент португальцы находятся на первом месте в своей группе Лиге наций. У подопечных Фернанду Сантуша три очка. Столько же у сборной Франции.



Напомним, сборная Португалии является действующим и единственным обладателем титула Лиги наций.