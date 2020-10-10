"На мой взгляд, Россия более дисциплинированная и тактически организованная команда. А у Турции более талантливые игроки. Если ваша сборная сыграет невнимательно или не так серьезно отнесется к предстоящему матчу, то Турция может победить или хотя бы добыть ничью", - сказал Карадениз.
Поединок Россия - Турция пройдет 11 октября. Начало - в 21:45 мск.
Напомним, что Карадениз ранее защищал цвета "Рубина", с которым дважды стал чемпионом России.
Источник: "СЭ"
Гекдениз Карадениз: у Турции более талантливые игроки, чем у России
Бывший полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Наций Россия - Турция.
Фото: ФК "Рубин"
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