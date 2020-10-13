"Вчера разбирали немного Венгрию, сегодня разберем. Готовы работать на 100 процентов.
Я бы не стал говорить, что я лидер команды. Выполняю установку тренера и это приносит свои плоды", - сказал Миранчук.
Поединок Россия - Венгрия состоится 14 октября. Начало - в 21:45 мск.
После 3-х туров Лиги наций сборная России с 7-ю очками занимает 1 место в 3-й группе Лиги В.
Источник: "СЭ"
Антон Миранчук: не стал бы говорить, что я лидер сборной
Фото: ФК "Локомотив"
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