"Сегодня мы сделали лишь шаг, впереди чемпионат Европы, где нам нужно подтвердить, что лавры, которые нам достаются, оправданы. Уверен, что в клубе поймут важность этой задачи, которую мы должны решить, и отпустят на Евро. Но пока об этом рано говорить", - сказал Маслов.
После победы над Латвией (4:1) молодежная сборная России с 23-я очками после 10-и туров квалифицировалась на Евро-2021.
Последний раз национальная команда участвовала на молодежном Евро в 2013 году.
Источник: "СЭ"
Маслов: сегодня мы сделали лишь шаг, впереди чемпионат Европы
Защитник молодежной сборной России Павел Маслов прокомментировал выход команд на Евро-2021.
Фото: ФК "Спартак"
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