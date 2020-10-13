"Я был не сказал, что в детстве у меня был любимый игрок в сборной России. Но помню забавный момент. Мы приехали как-то на детский турнир в Москву. Пошли на открытую тренировку сборной. Мы, дети, просили у всех автографы. Я стоял перед Дзагоевым, он раздавал всем автографы. Попросил и я, но сказал, что в другой раз и ушел. Не дал мне автограф. Сейчас мы с ним в хороших отношениях, я ему этот случай напомнил, посмеялись", - сказал Соболев.
14 октября сборная России в матче Лиги наций сыграет с Венгрией. Начало - в 21:45 мск.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний Соболев в составе "Спартака" провел 10 матчей и забил 3 мяча.
30-летний Дзагоев защищает цвета ЦСКА. В этом чемпионате России он провел три матча и забил один мяч.
Источник: "Российская газета"
Соболев: Дзагоев не дал мне автограф, когда я был ребенком
Нападающий "Спартака" Александр Соболев вспомнил забавный эпизод из своего детства.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!