"Митрович, Йович? Никого не боимся. Это классные игроки, выступающие в хороших клубах. Но завтра мы играем не один на один, не Джикия против Митровича, а сборная Сербии против России", - сказал Джикия.
Поединок Сербия - Россия состоится 18 ноября. Начало - в 22:45 мск.
Сборная Россия занимает первое место в группе, набрав 8 очков. Команда Сербии расположилась на четвертой строчке, имея в своем активе 3 очка.
Источник: "Чемпионат"
Джикия: Россия никого не боится
Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Наций с Сербией.
Фото: сборная России
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