Это самое крупное поражение национальной команды при тренере Черчесове, а также впервые при нем сборная пропустила 5 голов.
Ранее крупнее всего Россию при Черчесове обыгрывала Бельгия (1:4) в ноябре 2019 года.
Напомним, что сборная России с 8-ю очками заняла 2-е место в группе 3 Лиги В Лиги наций.
Поражение сборной России от Сербии – крупнейшее при Черчесове
Сборная России, возглавляемая Станиславом Черчесовым, потерпела разгромное поражение от Сербии (5:0) в Лиге наций УЕФА.
Фото: РФС
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