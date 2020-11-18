Стали известны участники Лиги наций, вылетевшие дивизионом ниже

В Лиге наций 2020 определились сборные, занявшие последние места в своих группах и заработавшие понижение в классе.

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Последний игровой день Лиги наций определил большинство сборных, которые начнут следующий розыгрыш турнира дивизионом ниже.



Лигу A покидают сборные Боснии, Исландии и Швеции. Четвертым неудачником этого дивизиона может стать Украина, находящаяся под угрозой технического поражения в последнем туре, или Швейцария. Из Лиги B в Лигу C вылетели команды Северной Ирландии, Словакии, Турции и Болгарии. В стыковых матчах между собой разыграют 2 билета в Лигу D сборные, занявшие последние места в группах Лиги C - Кипр, Эстония, Молдавия и Казахстан.