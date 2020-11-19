- Согласен ли с тем, что проблема - в фактическом отсутствии паузы между двумя чемпионатами страны? Хотелось бы думать, что это так, и дело действительно в этом. Но, на мой взгляд, проблема гораздо глубже, и речь нужно вести об уровне чемпионата России. К большому сожалению, он сейчас довольно низок. В Лиге чемпионов и в Лиге Европы даже во встречах со средними по европейским меркам командами наши клубы уступают во многом. Соперники лучше готовы физически и тактически, у них выше интенсивность. Еврокубки же всегда были лакмусовой бумажкой и показывали уровень чемпионата, - передают слова Кечинова "Известия".
Сборная России в трех гостевых ноябрьских матчах один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. Ничейный результат был достигнут в товарищеской встрече в Кишиневе с командой Молдавии (0:0). Поражения состоялись в рамках завершающих туров 3 группы дивизиона B Лиги наций - в играх со сборной Турции (2:3) в Стамбуле и со сборной Сербии (0:5) в Белграде. В итоговой турнирной таблице группы сборная России заняла второе место, набрав 8 очков. На первой строчке с 11 очками завершила турнир Венгрия, следующий розыгрыш Лиги наций она проведет в дивизионе A. Команды Сербии и Турции набрали по 6 очков, при этом сербы оказались выше по личным встречам, а Турция осталась последней в группе и вылетела в Лигу С.
Кечинов: проблема сборной - в отсутствии паузы между двумя сезонами чемпионата России и его низком уровне
Экс-полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов дал комментарий о проблемах сборной России в ноябрьских матчах Лиги наций.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!