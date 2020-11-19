- Не хочу защищать сборную, но в истории каждой команды есть такие встречи. Вспомните недавнее поражение Германии от Испании (0:6). Никто это не мог прогнозировать, а оно случилось. Сыграй они еще 10 раз, такой результат не повторился. Ну или Бразилия на домашнем ЧМ, когда влетела тем же немцам (1:7). Так что говорить, что Черчесов провалился, неверно, - написал Маньяков в своем телеграм-канале.
Сборная России разгромно проиграла команде Сербии (0:5) решающую выездную встречу группового турнира Лиги наций. Российские футболисты не смогли забить ни одного гола, хотя нанесли 19 ударов по воротам (7 в створ), в то время как хозяева поля - только 12 (8 в створ). Сборная России набрала 8 очков по итогам группового турнира Лиги наций, заняла второе место в группе и осталась в дивизионе B на следующий розыгрыш турнира.
Агент Маньяков - о 0:5 с Сербией: неверно говорить, что Черчесов провалился. У всех команд есть такие встречи
Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал крупное поражение сборной России в матче Лиги наций против Сербии (0:5).
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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