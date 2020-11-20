Как сообщает источник, окончательное решение о новом наставнике сербов будет принято в декабре.
В России Божович известен по работе в "Крыльях Советов", тульском "Арсенале", "Локомотиве", "Ростове", "Амкаре", московском "Динамо" и "Москве".
Источник: "Чемпионат"
Божович может возглавить сборную Сербии
Миодраг Божович является одним из основных кандидатов на пост главного тренера сборной Сербии.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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