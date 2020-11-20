На протяжении 19-ти дней Роберто Манчини находился на самоизоляции в Риме после заражения коронавирусной инфекцией. Болезнь, по сообщениям СМИ, итальянский специалист перенес без симптомов.
Из-за этого Манчини не смог руководить сборной Италии в ноябрьских матчах и пропустил тренировочный сбор команды.
Напомним, сборная Италии заняла первое место в группе дивизиона А Лиги наций. В октябре следующего года итальянская команда сыграет в "Финале 4-х" Лиги наций вместе со сборными Бельгии, Франции и Испании. Турнир должен пройти в Италии.
Источник: La Gazzetta dello Sport
Манчини выздоровел после перенесенного коронавируса
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сдал отрицательный тест на COVID-19.
Фото: "Sport24"
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