- Смотрел ли я интервью с Черчесовым? Нет, эфир не смотрел. Потом прочитал в интернете. Меня это не задело. У главного тренера свое мнение - если нужно, все обсудим с ним без проблем. Но в медиа я это сейчас делать не буду, - цитирует Чалова "Чемпионат".
В конце ноября главный тренер сборной России Станислав Черчесов в прямом эфире телеканала "МатчТВ" критически вызвался об игре за национальную команду Федора Чалова. В частности, Черчесов назвал форварда ЦСКА "золотым активом, которому необходимо стать хотя бы позолоченным", и заявил, что "бездарный Заболотный", играющий с полной самоотдачей, для него более важен, чем талантливый Чалов.
Чалов: эфир с Черчесовым не смотрел, прочитал в интернете. Не задело
Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов рассказал о своем отношении к нашумевшему интервью главного тренера сборной Станислава Черчесова.
Фото: ПФК ЦСКА
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