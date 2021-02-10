"Нам этот год дал возможность переосмыслить некоторые моменты. Большая часть размышлений касалась того, как провести турнир в наиболее полноценном виде в сложившейся обстановке. При этом в России из всех стран — хозяек чемпионата сложилась наиболее благоприятная ситуация. Наши коллеги на сегодня не могут похвастать постепенной нормализацией и снятием ограничений", - заявил Сорокин.
Напомним, что чемпионат Европы изначально планировалось провести летом минувшего года, однако он был перенесен на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах 11 стран. Ряд матчей пройдет в Санкт-Петербурге, на "Газпром Арене".
Источник: RT
Сорокин: из всех стран - хозяек Евро-2020 в России сложилась наиболее благоприятная ситуация
Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался о ситуации с проведением матчей континентального первенства в России.
Фото: РИА Новости
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