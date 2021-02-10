Сорокин: из всех стран - хозяек Евро-2020 в России сложилась наиболее благоприятная ситуация

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался о ситуации с проведением матчей континентального первенства в России.





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