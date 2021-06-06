Как сообщает источник, Кудряшов работает в зале, Самошников тренируется на поле. Отмечается, что с хавбеком Дмитрием Бариновым, получившим повреждение в товарищеском матче с Болгарией (1:0), все в порядке.
Напомним, что Кудряшов должен был выйти в стартовом составе на игру с Болгарией, но травмировал икроножную мышцу на разминке перед матчем. Вместо него в основном составе вышел Андрей Семенов.
Отметим, что сборная России начнет выступления на Евро матчем с командой Бельгии. Эта игра первого тура группового раунда турнира пройдет 12 июня. В дальнейшем коллектив Станислава Черчесова встретится на групповой стадии чемпионата Европы с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).
Источник: Sport24
Кудряшов работает по индивидуальной программе в расположении сборной России, с Бариновым все в порядке
Сборная России продолжает готовиться к чемпионату Европы, защитники команды Федор Кудряшов и Илья Самошников работают по индивидуальной программе.
Фото: dpa
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