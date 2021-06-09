"Матч ТВ": сделаем все, чтобы Нобель получил аккредитацию на Евро

Федеральный телеканал "Матч ТВ" выступил с заявлением по поводу ситуации с комментатором Нобелем Арустамяном.

Фото: "Коммент.Шоу"

Журналисту отказали в аккредитации на чемпионат Европы-2020 в оргкомитете Азербайджана - одной из стран-хозяек турнира. Его заявку не одобрил полицейский департамент этой страны.



"Прямо сейчас "Матч ТВ" находится на постоянной связи с УЕФА для решения проблемы. Нобель Арустамян – один из лучших спортивных журналистов страны, чья работа на Евро важна для российского зрителя. К решению проблемы подключился МИД РФ. Сделаем все возможное, чтобы Нобель получил аккредитацию", - говорится в сообщении телеканала.



Сам Арустамян поблагодарил за поддержку, которую ему оказали коллеги и любители футбола: "Ваши слова для меня намного ценнее любых аккредитаций на любой турнир", - написал Нобель в своем телеграм-канале.



Напомним, что чемпионат Европы-2020 начнется 11 июня и пройдет в 11 городах. Ими станут Санкт-Петербург, Глазго, Копенгаген, Амстердам, Баку, Рим, Мюнхен, Будапешт, Бухарест, Лондон, и Севилья.



Источник: телеграм-канал "Матч ТВ"