Ранее Мостовой уже перенес заражение коронавирусом, у него есть антитела. Не исключено, что первый тест показал неправильный результат. Сегодня, 11 июня, Мостовой вновь пройдет тестирование. УЕФА проинформирован о ситуации, сообщает источник.
Отметим, что накануне Мостовой прибыл в Санкт-Петербург вместе со сборной России. Днем 11 июня состоится тренировка национальной команды.
Напомним, что стартовый матч на Евро сборная России проведет 12 июня - в первом туре группового раунда команда Станислава Черчесова встретится с бельгийцами. В дальнейшем россияне сыграют в группе с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).
Источник: РБ Спорт
Источник: Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус в расположении сборной России
Хавбек "Зенита" и сборной России Андрей Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус, игрока уже изолировали от партнеров по команде.
Фото: "РБ Спорт"
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