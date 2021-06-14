Франков отметил, что сборная России выглядела безвольно в матче с Бельгией. По словам журналиста, ему было стыдно за игру российской команды.
"Честно говоря, за вашу команду было стыдно... Так бездарно слить матч с бельгийцами! Вы же понимаете, проигрывать можно по-разному. Нет, я не хочу вас поучать. Однако у меня тогда возникло неприятное чувство. Я совершенно спокойно смотрю матчи России, у меня в этот момент нет каких-то политических эмоций. Я оцениваю чисто футбол. И приходится признать: команда Черчесова выглядело безвольно", - сказал Франков.
Напомним, что сборная Украины также проиграла в матче первого тура группового раунда Евро. Украинцы уступили Нидерландам со счетом 2:3.
Источник: Спорт-Экспресс
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Украинский журналист: в матче с Бельгией за сборную России было стыдно. Команда Черчесова выглядела безвольно
Известный украинский журналист Артем Франков высказался о поражении сборной России в матче первого тура группового этапа Евро с бельгийцами (0:3).
Фото: "СЭ"
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