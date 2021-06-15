Песков ответил на вопрос о том, довольно ли руководство России работой Черчесова на посту наставника сборной

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об оценке работы главного тренера сборной Станислава Черчесова со стороны властей страны

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