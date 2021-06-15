Песков ответил на вопрос о том, довольно ли руководство России работой Черчесова на посту наставника сборной

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об оценке работы главного тренера сборной Станислава Черчесова со стороны властей страны
Фото: РПЛ
- Довольны ли в Кремле работой Станислава Черчесова на посту главного тренера? Президент не может и не должен оценивать работу главного тренера по футболу, это не прерогатива президента, и тем более, не прерогатива администрации президента, - передает слова Пескова РИА Новости.

После первого тура Чемпионата Европы-2020 в активе сборной России под руководством Станислава Черчесова нет набранных очков. Свой стартовый матч против сборной Бельгии, занимающей первую строчку в рейтинге сборных ФИФА, наша команда проиграла со счетом 0:3.

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Теги: Сборная России Черчесов Песков
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