— У нас остался матч в понедельник, и я уже очень его жду. Мы собираемся закончить групповой этап с уверенностью в том, что выйдем в следующий раунд. Потому что-то, что может делать эта команда, — удивительно. Нас ничто не ограничивает. Мы будем сфокусированы на подготовке к следующей игре, — цитирует игрока "Матч ТВ".
Сборная Дании проиграла два предыдущих матча на турнире. Сначала датчане уступили Финляндии (0:1), а вчера проиграли Бельгии (1:2).
Сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3), а затем обыграла Финляндию (1:0).
Матч Дания — Россия состоится 21 июня. Начало: 22:00 мск.
30-летний Брейтуэйт провел за сборную Дании 52 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть голевых передач. Минувший клубный сезон датчанин провел в "Барселоне", где забил семь голов и отдал четыре голевые передачи в 42 матчах.
Брейтуэйт — о матче с Россией: мы собираемся закончить групповой этап с уверенностью в том, что выйдем в следующий раунд
Нападающий сборной Дании и "Барселоны" Мартин Брейтуэйт поделился ожиданиями от поединка со сборной России на чемпионате Европы.
Фото: Getty Images
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