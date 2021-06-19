— После поражения в первом матче от Бельгии вам удалось вернуться в борьбу. В составе России есть хорошие игроки. Также — очень опытный тренер. Так что шансы пройти в следующий раунд, конечно же, есть.
Думаю, самый важный игрок сборной России — Дзюба. Центральный нападающий. Он больше всех подходит на эту роль лидера команды.
Алексей Миранчук? Также отличный игрок. Вообще состав у вас достойный. Но дома — одна страсть, одни эмоции. Посмотрим, как получится сыграть в Дании, — цитирует экс-футболиста "Матч ТВ".
36-летний Швайнштайгер закончил карьеру игрока в январе 2020 года. Последним клубом немецкого полузащитника была "Чикаго Файр". Ранее Швайнштайгер защищал цвета "Манчестер Юнайтед" и "Баварии", за которую отыграл 500 матчей, в которых забил 68 голов и отдал 100 голевых передач.
В сборной Германии полузащитник сыграл в 121 матче (24 гола, 39 голевых передач). В 2014 году Швайнштайгер стал чемпионом мира.
Швайнштайгер: думаю, самый важный игрок сборной России — Дзюба
Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер высказался о сборной России.
Фото: Getty Images
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