"Мой прогноз — 60 на 40% в пользу Дании. Понимаем, что ничья нас устраивает, однако на ничью никто не будет никогда играть, поскольку в таком случае на ничью заведомо можно не рассчитывать. <...> Думаю, что наша сила в терпении. Мы же помним, что даже с Финляндией мы последние 30 минут играли с осторожностью, сохраняя этот результат. Терпения нам хватило, мы вытерпели. В Дании это начнется с первых минут. Датчане умеют играть, они это показали с Бельгией в первом тайме", - сказал Мостовой.
Отметим, что сборная России сыграет с датчанами завтра, 21 июня, в Копенгагене. Сборная Дании замыкает турнирную таблицу группы B, не набрав ни одного очка в двух предыдущих матчах. Россияне пребывают на втором месте в таблице с тремя очками в активе.
Источник: Матч ТВ
Сборная России прибыла в Копенгаген на игру с Данией
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Мостовой: мой прогноз - 60 на 40% в пользу Дании. Датчане умеют играть, они это показали в матче с Бельгией
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча национальной команды с датчанами в третьем туре группового этапа Евро-2020.
Фото: РИА Новости
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