Аршавин отметил, что считает фаворитом Евро-2020 сборную Франции. По его словам, эта сборная пока не раскрыла свой потенциал на турнире, но все равно является наиболее сильной командой Евро.
"Что касается команды, которая показывает самый красивый футбол, то все называют Италию. Для меня самой мощной командой и фаворитом остается Франция. Они еще не показали весь свой потенциал. Да, пока они буксуют, но все равно считаю их фаворитами", - сказал Аршавин.
Отметим, что сборная Франции выступает в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии. По итогам двух туров "трехцветные" возглавляют таблицу группы с четырьмя очками в запасе.
Источник: Спорт День за Днем
Аршавин рассказал, какую команду считает фаворитом Евро-2020
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин рассказал, кого считает фаворитом текущего чемпионата Европы.
Фото: "Зенит"
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