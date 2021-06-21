Мостовой отметил, что Дания имеет преимущество перед матчем. Вместе с тем он заявил, что сборная России может отбиться от атакующих действий соперника.
"Сейчас предстоит важный матч и не стоит обращать внимания, кто и как играл. У Дании есть преимущество, потому что всё обострилось после первого тура. Никто же не думал, что финны обыграют датчан. Да, там случилось горе… Если бы Дания выиграла у Финляндии, то всё было бы по-другому, их сегодня устраивала бы ничья. Но отбиться-то сборной России можно. Как вариант — тянуть время", - сказал Мостовой.
Отметим, что матч России с Данией пройдет сегодня, 21 июня, в рамках третьего тура группового этапа Евро. Встреча состоится в Копенгагене и начнется в 22.00 мск.
Сборная России, набрав три очка, занимает второе место в таблице группы B. Датчане не имеют набранных очков в активе и занимают четвертое место.
Источник: Чемпионат
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Мостовой: у Дании есть преимущество, но можно отбиться. Как вариант - тянуть время
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мыслями по поводу матча национальной команды с Данией на Евро-2020.
Фото: РИА Новости
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