— Готов ли я сменить Черчесова на посту главного тренера? Конечно. С удовольствием, — цитирует Онопко "РБК-Спорт".
Станислав Черчесов руководит сборной России с 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира, но вылетела после группового этапа чемпионата Европы.
51-летний Онопко сыграл 109 матчей за сборную России и забил семь голов. Долгое время он входил в тренерский штаб московского ЦСКА, из которого ушел в декабре прошлого года.
Онопко: с удовольствием готов сменить Черчесова на посту тренера сборной России
Бывший защитник сборной России Виктор Онопко заявил, что готов стать новым главным тренером национальной команды.
Фото: ПФК ЦСКА
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