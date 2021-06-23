Кутепов сообщил, что игроки "Спартака" следят за чемпионатом Европы. Также он рассказал о том, как оценивает выступление сборной России на турнире.
"Конечно, Евро смотрим. Бывает, командой смотрим, бывает, вместе смотрим, кто-то на массаже, кто-то в комнате предпочитает смотреть. Реакция на вылет сборной России? Неудовлетворительно. Думаю, и сами ребята не удовлетворены результатом. Надо сделать работу над ошибками и двигаться дальше", - заявил Кутепов.
Напомним, что сборная России завершила выступление на Евро, заняв четвертое место в таблице группы B с тремя очками в активе.
Источник: Р-Спорт
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Кутепов оценил выступление сборной России на чемпионате Европы
Защитник "Спартака" Илья Кутепов поделился мнением о выступлении сборной России на Евро-2020.
Фото: "Спартак"
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