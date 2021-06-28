"Говноеды оранжевые пусть расслабятся". Губерниев - о критике голландских болельщиков в адрес Карасева

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев высказался о критике в адрес российского судьи Сергея Карасева после матча Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии.

Фото: РПЛ

Напомним, что накануне Карасев отработал на матче Нидерландов и Чехии в 1/8 финала Евро. В начале второго тайма он удалил с поля защитника "оранжевых" Маттейса де Лигта, умышленно сыгравшего рукой и лишившего сборную Чехии голевого момента. В итоге чехи победили голландцев со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал.После игры на Карасева обрушилась волна критики со стороны болельщиков сборной Нидерландов. Они обвинили судью в продажности и потребовали отстранить его от работы на футбольных матчах. В инстаграме "Матч ТВ" появилась запись по этому поводу. На критику в адрес Карасева жестко отреагировал Губерниев."Говноеды оранжевые пусть расслабятся", - написал Губерниев в комментариях к записи в инстаграме "Матч ТВ".