"Тренировать национальную сборную России было бы для меня большой гордостью и профессиональным успехом. В Москве, и в России у меня было прекрасное время. Это было поистине захватывающий опыт знакомства с этой великой страной. Мне и нашей семье очень понравилось в России.
Я глубоко привязался к этой стране и к русскому народу. Но, я бы хотел ближайшие два года поработать в качестве главного тренера клубов", - приводит слова Карреры Sport24.
Напомним, итальянский специалист возглавлял московский "Спартак" с 2016 по 2018 год. Он привел красно-белых к чемпионству в сезоне-2016/17, а также завоевал с клубом Суперкубок России в 2017-м. После ухода из "Спартака" Каррера возглавлял греческий АЕК и итальянский "Бари".
Сборная России под руководством Станислава Черчесова не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы-2020, заняв четвертое место в группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.
Экс-тренер "Спартака" Каррера высказался о возможности возглавить сборную России
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что был бы горд возглавить сборную России.
Фото: ФК "Спартак"
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