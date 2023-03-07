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Матч сборных России и Ирана может пройти с пустыми трибунами

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По информации СМИ, встреча сборной России в Тегеране 23 марта с национальной командой Ирана может пройти без зрителей.
Фото: РФС
Товарищеская встреча сборных Ирана и России в Тегеране 23 марта может пройти без зрителей, сообщают СМИ.

По данным источника, Федерация футбола Ирана еще не приняла окончательное решение по поводу того, проводить ли матч со сборной России в присутствии зрителей или же с пустыми трибунами. Сообщается, что высока вероятность запрета прохода болельщиков на игру.

Ранее стало известно, что 23 марта сборная России проведет выездной товарищеский матч с командой Ирана, игра пройдет на находящемся в Тегеране крупнейшем стадионе страны "Азади". Официальная вместимость этой арены составляет 78 116 зрителей.

Источник: "РБ Спорт"


Сборная России Сборная Ирана
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