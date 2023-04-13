– Я без сознания был, ничего не помню, когда это случилось. Мне говорят, что я встал и пошел. Я потерял сознание, был как робот. И потом ещё говорят, что игра не закончилась. А я пошел как лунатик. Пришел в сознание в комнатушке, мне там коньяк дают, Вячеслав Иванович Колосков стоит. Мне всегда везло на людей, которые были со мной рядом. Можно ли пройти такое одному? Можно, только хотелось застрелиться или из окна броситься. Не дай бог кому-то это пережить, – поделился Романцев в программе "Коммент.Тренер" на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Напомним, на 88-й минуте домашней игры квалификации Евро-2000 между сборными России и Украины (1:1), победитель которой выходил на чемпионат Европы, голкипер "Спартака" и национальной команды Александр Филимонов допустил грубейшую ошибку при выходе из ворот, выронив мяч из рук после дальнего удара со штрафного в исполнении нападающего "Милана" Андрея Шевченко.
Эта неудача на столичном стадионе "Лужники" в 1999 году осталась самой болезненной в истории сборной России.
Романцев – о пропущенном голе Филимонова от Украины в 1999 году: я потерял сознание. Не дай бог кому-то это пережить
Экс-главный тренер сборной России Олег Романцев признался, что потерял сознание после гола, пропущенного вратарем Александром Филимоновым в отборочном матче Евро-2000 с Украиной (1:1).
Фото: ФК "Спартак"