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Колосков – об отмене июньского сбора: люди в отпуск уже билеты взяли, плавки приготовили, а вы их на сборы забираете

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал решение отменить летние сборы национальной команды России.
Фото: РФС
– Какие сборы могут быть во время отпуска футболистов? Никакой игры нет все равно. Люди в отпуск уже билеты взяли, плавки приготовили, а вы их на сборы забираете. Абсолютно правильное решение. Раз отменили, значит минусом для команды это не станет, – приводит слова Колоскова "Матч ТВ".

30 мая Российский футбольный союз проинформировал об отмене июньского сбора сборной страны. Ближайший УТС национальной команды намечен на осень. При принятии решения РФС ориентировался на мнения тренерского штаба сборной России и представителей клубов РПЛ. Отмечается, что организация продолжает искать товарищеские игры для дружины Валерия Карпина.

Сборная России в условиях международного бана провела 5 контрольных матчей с соперниками из Азии, не проиграв ни одного из них. Команда Валерия Карпина дважды праздновала успех при трех ничьих. По слухам, сборная Камеруна отказалась от товарищеской встречи с россиянами из-за распоряжения властей страны.


Сборная России Колосков РФС
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