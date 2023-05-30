– Как мне кажется, сейчас в этих сборах нет смысла, потому что мы не участвуем в международных турнирах. Пусть лучше футболисты побольше отдохнут: побудут с родителями и семьями. Мне кажется, что в ближайшие 4 года мы вообще не будем нигде играть. Сейчас ситуация тяжелая. Будем надеяться на лучшее, – приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".
30 мая Российский футбольный союз проинформировал об отмене июньского сбора сборной страны. Ближайший УТС национальной команды намечен на осень. При принятии решения РФС ориентировался на мнения тренерского штаба сборной России и представителей клубов РПЛ. Отмечается, что организация продолжает искать товарищеские игры для дружины Валерия Карпина. В частности, на июнь планировался контрольный матч со сборной Камеруна, однако африканцы в последний момент отказались играть с россиянами под давлением властей.
Сборная России в условиях международного бана провела 5 контрольных матчей с соперниками из Азии, не проиграв ни одного из них. Команда Валерия Карпина дважды праздновала успех при трех ничьих. По слухам, сборная Камеруна отказалась от товарищеской встречи с россиянами из-за распоряжения властей страны.
Канчельскис – об отмене июньского сбора: кажется, в ближайшие 4 года мы вообще не будем нигде играть. Ситуация тяжелая
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины" и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на отмену июньского УТС национальной команды.
Фото: Globall Look Press