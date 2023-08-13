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Журналист Леончи: среди кандидатов на замену Манчини в сборной Италии называют Спаллетти, Конте и Каннаваро

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Итальянский журналист Артуро Леончи признался, что уход экс-наставника "Зенита" Роберто Манчини с поста главного тренера сборной Италии стал сюрпризом для футбольной общественности.
Фото: Globall Look Press
– Как и для всех, для меня уход Роберто Манчини стал сюрпризом. Говоря о тех, кто может прийти в сборную, называют кандидатуры Антонио Конте, Лучано Спаллетти, Фабио Каннаваро, Даниэле Де Росси и Фабио Гроссо. Не могу сказать, что кто-то из них фаворит. В Федерации футбола Италии сейчас ведется большая работа и очень много обсуждений. Не думаю, что выбор тренера затянется, все решится довольно быстро, – цитирует Леончи "Евро-Футбол.Ру".

13 августа Федерация футбола Италии объявила об уходе Роберто Манчини с поста главного тренера сборной Италии. 58-летний специалист возглавлял "Скуадру адзурру" с 2018 года. Под руководством итальянца национальная команда стала победителем последнего чемпионата Европы-2020 и выдала беспрецедентную беспроигрышную серию на международной арене.

Российские болельщики помнят Манчини по работе в "Зените". На клубном уровне он также возглавлял английский "Манчестер Сити", стамбульский "Галатасарай" и английские команды.

Саудовское издание Al Riyadh сообщило, что Манчини может стать новым главным тренером сборной Саудовской Аравии. Отмечалось, что местная федерация футбола предложила Роберто выгодный трехлетний контракт.


Сборная Италии Зенит Манчини Спаллетти Конте Каннаваро
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