– Как и для всех, для меня уход Роберто Манчини стал сюрпризом. Говоря о тех, кто может прийти в сборную, называют кандидатуры Антонио Конте, Лучано Спаллетти, Фабио Каннаваро, Даниэле Де Росси и Фабио Гроссо. Не могу сказать, что кто-то из них фаворит. В Федерации футбола Италии сейчас ведется большая работа и очень много обсуждений. Не думаю, что выбор тренера затянется, все решится довольно быстро, – цитирует Леончи "Евро-Футбол.Ру".
13 августа Федерация футбола Италии объявила об уходе Роберто Манчини с поста главного тренера сборной Италии. 58-летний специалист возглавлял "Скуадру адзурру" с 2018 года. Под руководством итальянца национальная команда стала победителем последнего чемпионата Европы-2020 и выдала беспрецедентную беспроигрышную серию на международной арене.
Российские болельщики помнят Манчини по работе в "Зените". На клубном уровне он также возглавлял английский "Манчестер Сити", стамбульский "Галатасарай" и английские команды.
Саудовское издание Al Riyadh сообщило, что Манчини может стать новым главным тренером сборной Саудовской Аравии. Отмечалось, что местная федерация футбола предложила Роберто выгодный трехлетний контракт.
Журналист Леончи: среди кандидатов на замену Манчини в сборной Италии называют Спаллетти, Конте и Каннаваро
Итальянский журналист Артуро Леончи признался, что уход экс-наставника "Зенита" Роберто Манчини с поста главного тренера сборной Италии стал сюрпризом для футбольной общественности.
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