Семин заинтриговал после слухов о назначении в "Факел": карьеру я не заканчивал

Сам Семин не подтвердил наличие контактов с "Факелом", но подчеркнул, что остается открытым для предложений.
"Слухи о возможной работе в "Факеле"? Даже если бы ко мне обратился кто-то из клуба, я бы не стал об этом распространяться. Могу сказать, что тренерскую карьеру я не заканчивал. Готов работать и дальше, так что нужно посмотреть, что будет в будущем", — сказал Семин.
Последним профессиональным клубом тренера был "Ростов", который он покинул в сентябре 2021 года — спустя два месяца после назначения.
Источник: Sport24