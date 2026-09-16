Семин заинтриговал после слухов о назначении в "Факел": карьеру я не заканчивал

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"Слухи о возможной работе в "Факеле"? Даже если бы ко мне обратился кто-то из клуба, я бы не стал об этом распространяться. Могу сказать, что тренерскую карьеру я не заканчивал. Готов работать и дальше, так что нужно посмотреть, что будет в будущем", — сказал Семин.