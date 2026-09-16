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Семин заинтриговал после слухов о назначении в "Факел": карьеру я не заканчивал

Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин не стал опровергать возможность возвращения к работе на фоне информации об интересе со стороны "Факела".
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
Ранее сообщалось, что 79-летний специалист входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера воронежской команды и может стать преемником Олега Василенко.

Сам Семин не подтвердил наличие контактов с "Факелом", но подчеркнул, что остается открытым для предложений.

"Слухи о возможной работе в "Факеле"? Даже если бы ко мне обратился кто-то из клуба, я бы не стал об этом распространяться. Могу сказать, что тренерскую карьеру я не заканчивал. Готов работать и дальше, так что нужно посмотреть, что будет в будущем", — сказал Семин.

Последним профессиональным клубом тренера был "Ростов", который он покинул в сентябре 2021 года — спустя два месяца после назначения.

Источник: Sport24

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