Генич раскритиковал трансферы "Локомотива": кроме Мостового, никого усилением назвать не могу

"То, что "Локомотив" сделал сейчас, пожалуй, кроме Мостового, никого усилением назвать не могу. Это просто попытка закрыть дыры, которые образовались с уходом ведущих игроков. При всем уважении и симпатии к Бабкину и Титкову это точно не футболисты для того, чтобы "Локомотив" снова претендовал на попадание в тройку", — отметил он.
При этом Генич не исключил, что оба игрока смогут прибавить уже в Москве. В качестве примера он привел Дмитрия Воробьева, который после перехода из "Оренбурга" значительно вырос в "Локомотиве".
"Может быть, подобное произойдет и с Титковым и Бабкиным. Хотя определенный скепсис у меня есть", — добавил комментатор.
Источник: "Матч ТВ"