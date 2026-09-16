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Генич раскритиковал трансферы "Локомотива": кроме Мостового, никого усилением назвать не могу

Комментатор Константин Генич скептически оценил летнюю трансферную кампанию "Локомотива", назвав полноценным усилением команды только Андрея Мостового.
Фото: соцсети Константина Генича
Этим летом "Локомотив" арендовал у "Зенита" Андрея Мостового, а также приобрел Николая Титкова из "Балтики" и Сергея Бабкина из "Крыльев Советов". По мнению Генича, москвичи прежде всего пытались компенсировать потери ведущих футболистов, а не качественно усилить состав.

"То, что "Локомотив" сделал сейчас, пожалуй, кроме Мостового, никого усилением назвать не могу. Это просто попытка закрыть дыры, которые образовались с уходом ведущих игроков. При всем уважении и симпатии к Бабкину и Титкову это точно не футболисты для того, чтобы "Локомотив" снова претендовал на попадание в тройку", — отметил он.

При этом Генич не исключил, что оба игрока смогут прибавить уже в Москве. В качестве примера он привел Дмитрия Воробьева, который после перехода из "Оренбурга" значительно вырос в "Локомотиве".

"Может быть, подобное произойдет и с Титковым и Бабкиным. Хотя определенный скепсис у меня есть", — добавил комментатор.

Источник: "Матч ТВ"

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