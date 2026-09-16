Генич раскритиковал трансферы "Локомотива": кроме Мостового, никого усилением назвать не могу

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"То, что "Локомотив" сделал сейчас, пожалуй, кроме Мостового, никого усилением назвать не могу. Это просто попытка закрыть дыры, которые образовались с уходом ведущих игроков. При всем уважении и симпатии к Бабкину и Титкову это точно не футболисты для того, чтобы "Локомотив" снова претендовал на попадание в тройку", — отметил он.