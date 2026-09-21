Шнякин - об увольнении Диаса из "Родины": РПЛ ломает тренерские души

Комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на уход Хуана Диаса из "Родины", обратив внимание на то, как сильно изменился испанский специалист после неудачного старта команды в РПЛ.

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

"РПЛ-реальность ломает тренерские души. В том числе испанские: Эмери, Грасия, Абаскаль, Клотет, Морено", — добавил Шнякин.

Шнякин признался, что ему жаль Диаса, который ранее вывел "Родину" в Премьер-лигу и пытался сохранить атакующий стиль команды уже на высшем уровне. Однако серия неудач, по мнению комментатора, серьезно сказалась на тренере."А мне немного жаль Хуана Диаса. За пару месяцев центр симпатичного проекта, улыбчивый мужик, который с испанской идеей красиво взял суровую РПЛ и продолжал настаивать на атаке, превратился в другого человека. Осунулся, взгляд похолодел, психовал из-за судей, публично называл себя плохим тренером, был морально избит 8 поражениями в 12 матчах и 29 пропущенными мячами", — написал Шнякин.Комментатор также напомнил о других испанских специалистах, работавших в России, и эмоционально охарактеризовал трудности, с которыми они сталкивались."Родина" объявила о прекращении сотрудничества с Диасом 21 сентября. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян.Источник: Telegram-канал Дмитрия Шнякина