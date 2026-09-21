Шнякин - об увольнении Диаса из "Родины": РПЛ ломает тренерские души

"А мне немного жаль Хуана Диаса. За пару месяцев центр симпатичного проекта, улыбчивый мужик, который с испанской идеей красиво взял суровую РПЛ и продолжал настаивать на атаке, превратился в другого человека. Осунулся, взгляд похолодел, психовал из-за судей, публично называл себя плохим тренером, был морально избит 8 поражениями в 12 матчах и 29 пропущенными мячами", — написал Шнякин.
Комментатор также напомнил о других испанских специалистах, работавших в России, и эмоционально охарактеризовал трудности, с которыми они сталкивались.
"РПЛ-реальность ломает тренерские души. В том числе испанские: Эмери, Грасия, Абаскаль, Клотет, Морено", — добавил Шнякин.
"Родина" объявила о прекращении сотрудничества с Диасом 21 сентября. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян.
Источник: Telegram-канал Дмитрия Шнякина