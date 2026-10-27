Широков назвал лучшего футболиста в истории России. Он выступал за "Спартак"

- Лучший футболист в истории России? Я вот всегда фанател…
Мне очень нравился Титов, - сказал Широков в видео на YouTube-канале Fonbet.
Егор Титов выступал за московский "Спартак" с 1995 по 2008 год, после этого он был игроком "Химок", казахстанского "Локомотива" и тульского "Арсенала". Также на его счету 41 матч в составе сборной России и семь забитых мячей. Титов является шестикратным чемпионом России, двухкратным обладателем Кубка страны. Он девять раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России и становился лучшим по мнению спортивных изданий и РФС.