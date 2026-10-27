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Эменике ответил, хочет ли он вернуться в "Спартак"

Экс-форвард "Спартака" Эммануэль Эменике раскрыл, хочет ли он вернуться в столичный клуб.
Фото: ТАСС
По словам Эменике, он хочет вернуться в "Спартак" в роли скаута или функционера.

- Я очень хочу вернуться в "Спартак". Сейчас я работаю не в футболе.

У меня свой бизнес в Нигерии. Если я и вернусь в футбол, то только в "Спартак". Необязательно в качестве тренера. Могу попробовать себя скаутом или функционером, - цитирует Эменике Metaratings.

Эммануэль Эменике выступал за московский "Спартак" с 2011 по 2013 год, также он был игроком "Фенербахче", "Олимпиакоса", "Вест Хэма" и ряда других европейских клубов. За красно-белых форвард провел 42 матча и записал на свой счет 21 забитый мяч. Также в его активе 36 матчей в составе сборной Нигерии и девять забитых мячей - с национальной командой он выигрывал Кубок африканских нацией в 2013 году. Эменике завершил профессиональную карьеру в 2019 году.

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