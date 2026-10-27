Кузьмин - о назначении и.о. главного тренера "Рубина": практически не спал и не был дома

Олег Кузьмин прокомментировал свое назначение на пост исполняющего обязанности главного тренера "Рубина".

Фото: ФК "Рубин"

- Все произошло неожиданно для меня. Матч закончился, генеральный директор меня забрал из раздевалки, отвел наверх к президенту, и там все и произошло.