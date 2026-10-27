Кузьмин - о назначении и.о. главного тренера "Рубина": практически не спал и не был дома

- Все произошло неожиданно для меня. Матч закончился, генеральный директор меня забрал из раздевалки, отвел наверх к президенту, и там все и произошло.
48 часов после всего происходящего практически не был дома и не спал. Это совсем другая ответственность и вообще другой режим. Руководство сказало управлять сложившейся ситуацией, - сказал Кузьмин в эфире "Матч ТВ".
Напомним, что в 12 туре Российской Премьер-Лиги казанский "Рубин" на домашнем стадионе уступил самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:2. После этой встречи казанцы объявили об отставке Франка Артиги с поста главного тренера - он занимал эту должность с января текущего года, а ранее работал в подмосковных "Химках" и столичной "Родине".
Олег Кузьмин, входивший в тренерский штаб "Рубина" с 2019 года, назначен исполняющим обязанности главного тренера. В 13 туре чемпионата России казанцы сыграют на своем поле с воронежским "Факелом", на данный момент команда располагается на 11 строчке в турнирной таблице с 12 набранными очками в своем активе.