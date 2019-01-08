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Экс-игрок "Динамо" Ванкер станет партнером Головина в "Монако"

Бывший хавбек "Динамо" Вильям Венкер может перейти в "Монако", информирует Foot Mercato.

Французский клуб вступил в переговоры с 30-летним хавбеком, который выступает за "Антальяспор". С турецким клубом Венкер подписал трехлетний контракт в сентябре 2017 года.

Ранее Венкер играл в "Марселе", "Роме" и "Динамо".
Теги: Монако
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