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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Экс-игрок "Динамо" Ванкер станет партнером Головина в "Монако"
Бывший хавбек "Динамо" Вильям Венкер может перейти в "Монако", информирует Foot Mercato.
Французский клуб вступил в переговоры с 30-летним хавбеком, который выступает за "Антальяспор". С турецким клубом Венкер подписал трехлетний контракт в сентябре 2017 года.
Ранее Венкер играл в "Марселе", "Роме" и "Динамо".
Французский клуб вступил в переговоры с 30-летним хавбеком, который выступает за "Антальяспор". С турецким клубом Венкер подписал трехлетний контракт в сентябре 2017 года.
Ранее Венкер играл в "Марселе", "Роме" и "Динамо".
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