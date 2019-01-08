Фабрегас успешно прошел медосмотр в "Монако", однако "Челси" заблокировал его трансфер

Трансфер полузащитника "Челси" Франсеска Фабрегаса в "Монако" откладывается.31-летний хавбек успешно прошел медосмотр и договорился о трехлетнем контракте. Однако "Челси" пока блокирует переход Фабрегаса в "Монако" в связи с желанием сперва найти ему замену.Ранее сообщалось, что «Челси» близок к тому, чтобы подписать двух игроков центра поля – Леандро Паредеса ("Зенит") и Николо Бареллу ("Кальяри").