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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Источник: "Зенит" поборется с "Ювентусом" за 20-летнего бразильского защитником "Атлетико Паранаэнсе"
Источник: "Зенит" поборется с "Ювентусом" за 20-летнего бразильского защитником "Атлетико Паранаэнсе"
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Фабрегас успешно прошел медосмотр в "Монако", однако "Челси" заблокировал его трансфер
Трансфер полузащитника "Челси" Франсеска Фабрегаса в "Монако" откладывается.
31-летний хавбек успешно прошел медосмотр и договорился о трехлетнем контракте. Однако "Челси" пока блокирует переход Фабрегаса в "Монако" в связи с желанием сперва найти ему замену.
Ранее сообщалось, что «Челси» близок к тому, чтобы подписать двух игроков центра поля – Леандро Паредеса ("Зенит") и Николо Бареллу ("Кальяри").
RMC Sport
31-летний хавбек успешно прошел медосмотр и договорился о трехлетнем контракте. Однако "Челси" пока блокирует переход Фабрегаса в "Монако" в связи с желанием сперва найти ему замену.
Ранее сообщалось, что «Челси» близок к тому, чтобы подписать двух игроков центра поля – Леандро Паредеса ("Зенит") и Николо Бареллу ("Кальяри").
RMC Sport
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