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Фабрегас успешно прошел медосмотр в "Монако", однако "Челси" заблокировал его трансфер

Трансфер полузащитника "Челси" Франсеска Фабрегаса в "Монако" откладывается.

31-летний хавбек успешно прошел медосмотр и договорился о трехлетнем контракте. Однако "Челси" пока блокирует переход Фабрегаса в "Монако" в связи с желанием сперва найти ему замену.

Ранее сообщалось, что «Челси» близок к тому, чтобы подписать двух игроков центра поля – Леандро Паредеса ("Зенит") и Николо Бареллу ("Кальяри").

RMC Sport
Теги: Монако Фабрегас Челси
Сегодня, 22:54
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