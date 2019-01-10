Эдинсон Кавани отклонил щедрое предложение из Китая

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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12:48
Александр Зинченко - о своем первом голе за "Сити": это была подача? Чуть больше уважения, пожалуйста
Александр Зинченко - о своем первом голе за "Сити": это была подача? Чуть больше уважения, пожалуйста
12:23
"Чертаново" достиг договорённости о переходе своего лучшего бомбардира Зиньковского в "Крылья"
"Чертаново" достиг договорённости о переходе своего лучшего бомбардира Зиньковского в "Крылья"
11:33
Томас Тухель: будь вы "Реалом", "Барселоной" или "Баварией" вам и за сто лет не поставят три пенальти (1)
Томас Тухель: будь вы "Реалом", "Барселоной" или "Баварией" вам и за сто лет не поставят три пенальти (1)
08:25
Тренер "Бертона": Гвардиола пригласил меня на бокал вина, но, надеюсь, бокалом мы не ограничимся
Тренер "Бертона": Гвардиола пригласил меня на бокал вина, но, надеюсь, бокалом мы не ограничимся
Вчера, 23:55
"Атлетико" сыграл вничью с "Жироной"
"Атлетико" сыграл вничью с "Жироной"
Вчера, 23:37
Дмитрий Селюк: будем надеяться, что примеру "Спартака" последуют и другие клубы и очистятся от балластов (9)
Дмитрий Селюк: будем надеяться, что примеру "Спартака" последуют и другие клубы и очистятся от балластов (9)
Вчера, 23:30
Александр Самедов о своей автограф-сессии: немного обалдел от такого количества народа (8)
Александр Самедов о своей автограф-сессии: немного обалдел от такого количества народа (8)
Вчера, 23:24
Ян Облак: я решил остаться в "Атлетико"
Ян Облак: я решил остаться в "Атлетико"
Вчера, 23:02
"Монако" вышел в полуфинал Кубка лиги (2)
"Монако" вышел в полуфинал Кубка лиги (2)
Вчера, 22:55
"Барселона" оскорбила президента "Тулузы"
"Барселона" оскорбила президента "Тулузы"
Вчера, 22:31
"Лацио" отказался продавать футболиста за €160 млн
"Лацио" отказался продавать футболиста за €160 млн
Вчера, 22:13
Рашид Рахимов: нам приятно, что игроками "Ахмата" интересуются такие клубы, как "Спортинг"
Рашид Рахимов: нам приятно, что игроками "Ахмата" интересуются такие клубы, как "Спортинг"
Вчера, 22:06
«Спартак» сделал первое приобретение в году – вернул Гулиева (7)
«Спартак» сделал первое приобретение в году – вернул Гулиева (7)
Вчера, 21:35
Руслан Пименов: уход Паредеса для "Зенита" потерей не станет - клуб подтянет других игроков, не менее качественных (2)
Руслан Пименов: уход Паредеса для "Зенита" потерей не станет - клуб подтянет других игроков, не менее качественных (2)
Вчера, 21:24
Эмилиано Ригони подтвердил возвращение в "Зенит"
Эмилиано Ригони подтвердил возвращение в "Зенит"
Вчера, 21:10
"Милан" может подписать Квинси Промеса (25)
"Милан" может подписать Квинси Промеса (25)
Вчера, 20:33
Игорь Лебедев: с большой долей вероятности я не буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента РФС (1)
Игорь Лебедев: с большой долей вероятности я не буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента РФС (1)
Вчера, 20:21
Дмитрий Скопинцев близок к переходу в "Зенит" (38)
Дмитрий Скопинцев близок к переходу в "Зенит" (38)
Вчера, 20:13
Валерий Климов войдёт в тренерский штаб "Арсенала" (1)
Валерий Климов войдёт в тренерский штаб "Арсенала" (1)
Вчера, 19:36
Mash: экспертиза МВД выявила, что жену Глушакова избивали (21)
Mash: экспертиза МВД выявила, что жену Глушакова избивали (21)
Вчера, 19:26
Аяз Гулиев: рад, что вернулся в "Спартак" (6)
Аяз Гулиев: рад, что вернулся в "Спартак" (6)
Эдинсон Кавани отклонил щедрое предложение из Китая
Форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани оказался интересен китайскому "Далянь Ифан".
По информации Le10sport.com, 31-летний уругваец отказался от щедрого предложения из Китая.
В число претендентов на игрока также входят "Челси", "Атлетико" и "Наполи".
По информации Le10sport.com, 31-летний уругваец отказался от щедрого предложения из Китая.
В число претендентов на игрока также входят "Челси", "Атлетико" и "Наполи".
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