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Эдинсон Кавани отклонил щедрое предложение из Китая

Форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани оказался интересен китайскому "Далянь Ифан".

По информации Le10sport.com, 31-летний уругваец отказался от щедрого предложения из Китая.

В число претендентов на игрока также входят "Челси", "Атлетико" и "Наполи".
Теги: Кавани ПСЖ
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