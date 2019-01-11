"Монако" купил воспитанника "ПСЖ"

"Монако" объявил о переходе левого защитника Фоде Балло-Туре из "Лилля".По информации RMC Sport, сумма трансфера составила примерно €11 млн. Соглашение с 22-летним французом рассчитано до лета 2023 года.Новоиспеченный футболист "монегасков" является воспитанником "Пари Сен-Жермен". Он перешел в стан "доггов" летом 2017 года.В "Лилле" защитник сыграл 47 матчей. Игрок также выступает за сборную Франции до 21 года.