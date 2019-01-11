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"Монако" купил воспитанника "ПСЖ"

"Монако" объявил о переходе левого защитника Фоде Балло-Туре из "Лилля".

По информации RMC Sport, сумма трансфера составила примерно €11 млн. Соглашение с 22-летним французом рассчитано до лета 2023 года.

Новоиспеченный футболист "монегасков" является воспитанником "Пари Сен-Жермен". Он перешел в стан "доггов" летом 2017 года.

В "Лилле" защитник сыграл 47 матчей. Игрок также выступает за сборную Франции до 21 года.

"Газета.ру"
Теги: Монако Трансферы ПСЖ Лига 1
Сегодня, 00:27
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