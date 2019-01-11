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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Монако" купил воспитанника "ПСЖ"
"Монако" объявил о переходе левого защитника Фоде Балло-Туре из "Лилля".
По информации RMC Sport, сумма трансфера составила примерно €11 млн. Соглашение с 22-летним французом рассчитано до лета 2023 года.
Новоиспеченный футболист "монегасков" является воспитанником "Пари Сен-Жермен". Он перешел в стан "доггов" летом 2017 года.
В "Лилле" защитник сыграл 47 матчей. Игрок также выступает за сборную Франции до 21 года.
"Газета.ру"
По информации RMC Sport, сумма трансфера составила примерно €11 млн. Соглашение с 22-летним французом рассчитано до лета 2023 года.
Новоиспеченный футболист "монегасков" является воспитанником "Пари Сен-Жермен". Он перешел в стан "доггов" летом 2017 года.
В "Лилле" защитник сыграл 47 матчей. Игрок также выступает за сборную Франции до 21 года.
"Газета.ру"
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