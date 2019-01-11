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Очередной матч чемпионата Франции перенесен из-за протестов

Матч "Ним" - "Анже" в рамках 20-го тура чемпионата Франции перенесен из-за беспорядков в стране.

Игра должна была состояться 12 января, однако местные власти и полиция попросили перенести встречу. Новая дата пока неизвестна.

Изменения в Лиге 1 связаны с протестными акциями против повышения цен на бензин, которые проходят с ноября прошлого года. Часто эти мероприятия сопровождаются беспорядками и столкновениями с правоохранительными органами.

"Газета.ру"
Теги: Ним Анже Лига 1
Сегодня, 03:12
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