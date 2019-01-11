Новости партнеров

"Монако" объявил о переходе Сеска Фабрегаса

Сеск Фабрегас перешел в "Монако", сообщает пресс-служба монегасков.

Контракт 31-летнего испанца с красно-белыми рассчитан до 2022 года.



В текущем сезоне Фабрегас провел 16 матчей за "Челси", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.
Теги: Монако Фабрегас Лига 1
Сегодня, 21:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Антон1990  Москва (Сегодня, 21:59)
  • -1
  •  (1)
online

В связи с Новым Годом, набираем новую команду. Ищем ответственных людей, готовых серъезно и плотно работать. Делаем заливы на карты. Основные банки с которыми работаем: Сбербанк, Альфабанк, Тинькофф, ВТБ, Райффайзенбанк, Приватбанк, Аваль и ряд других. Схема работы - 33% нам, 66% вам. Минимальный оборот в день 51к руб. Внесли в Гарант 17к, получите 51к, внесли 20к, получите 60к, внесли 50к, получите 150к и так далее... За подробной инфой сюда - (( веейс.рф )) Количество мест ограничено!!!
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.