"Монако" объявил о переходе Сеска Фабрегаса

??? L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Cesc Fabregas en provenance de Chelsea. Le joueur s’engage jusqu’en juin 2?0?2?2?

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??? https://t.co/BXeuqzHyq5#WelcomeToMonaco ?? pic.twitter.com/XB8gdPP05J — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) January 11, 2019

Сеск Фабрегас перешел в "Монако", сообщает пресс-служба монегасков.Контракт 31-летнего испанца с красно-белыми рассчитан до 2022 года.В текущем сезоне Фабрегас провел 16 матчей за "Челси", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.